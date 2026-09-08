Rider nalambigit sa road crash sa SRP patubagon sa LTO-7

Nipagawas og Show Cause Order ang Land Transportation Office (LTO 7) batok sa drayber sa motorsiklo nga nakadasmag ug nakaangol og sakay sa laing motor samtang nagsubay sa South Road Properties (SRP) sa Barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay niadtong Huwebes, Septiyembre 3, 2026.
Base sa Police Blotter Certification nga gikutlo sa maong mando, ang drayber sa usa ka Rusi 150 nga motorsiklo gikatahong nasayop sa pagbanabana sa iyang gilay-on samtang nagdagan sa dalan hinungdan nga nadasmagan niini ang laing motor.
Ang laing motor nagsubay sa dalan nga dunay backride ug laingduha ka mga bata nga nag-edad og upat ka tuig ug unom ka buwan sa dihang nahitabo ang aksidente.
Naangol ang usa sa mga sakay ug naguba usab ang duha ka motorsiklo.
Tungod sa maong insidente, temporaryong gisuspenso sa LTO 7 ang lisensya sa maong drayber sulod sa 90 ka adlaw ug gipailawom sa alarm ang motorsiklo nga gigamit, subay sa probisyon sa Republic Act (RA) 4136.
“LTO 7 remains committed to upholding road safety and enforcing traffic laws to protect all road users. The agency reminds motorists to exercise caution, maintain proper distance, and practice responsible driving at all times,” pamahayag sa LTO 7.
Gimanduan ang drayber nga i-surrender dayon ang iyang lisensya sa LTO ug moadto aron mosang-at og affidavit o 'verified explanation' sulod sa lima ka adlaw gikan sa pagdawat sa mando.
Kini aron ipasabot kung ngano nga dili angay I-suspenso o I-revoke ang iyang lisensya ug ngano nga dili siya pahamtangan og administrative sanctions.
Gipadayag sa LTO nga ang maong aksyon posibleng nakalapas sa probisyon bahin sa 'reckless driving' ubos sa Section 48 sa R.A. 4136, o ang Land Transportation and Traffic Code.
Ang pagdumili sa pagsumitir sa gipangayong explaination sulod sa gitagal nga panahon isipon nga pag-waive sa iyang katungod nga madungog, ug ang kaso sulbaron subay sa mga natala nga rekord. /DPC