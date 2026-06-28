Rider nalatayan sa wing van, patay

Nitipas sa pikas lane ang hinungdan sa kamatayon sa usa ka 32-anyos nga drayber sa motorsiklo, samtang angol ang angkas niini, human sila nalatayan sa usa ka wing van sa National Highway, Barangay Poblacion, Ward 1, lungsod sa Minglanilla, alas 5:40 sa buntag niadtong Sabado, Hunyo 27, 2026.
Ang nakalas giila nga si Vince Henry Donilo Saso, residente sa Barangay Turan, Dakbayan sa Naga, kinsa nakaangkon og grabeng kadaot sa ulo nga miresulta sa iyang hinanaling kamatayon. Samtang ang iyang angkas nga si alyas "Joy", 37, taga-Barangay Pardo, Dakbayan sa Sugbo, daling gidala sa Minglanilla District Hospital ug anaa na sa luwas nga kahimtang.
Subay sa imbestigasyon sa Minglanilla Police, padulong sa amihanan ang wing van nga gimaneho ni Jason Aliganga Fernandez, 43, samtang nagpaingon sa habagatan ang motor nga gisakyan sa mga biktima. Sumala ni alyas Joy, nakatulog matod pa si Saso hinungdan nga nitipas ang motor ngadto sa pikas lane.
Bisan pa man og nilihay paingon sa tuo ang drayber sa wing van, naigo ug nalatayan gihapon sa ligid ang biktima. Si Fernandez kasamtangan karong gitanggong sa Minglanilla Police Station ug nag-atubang og kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide, Physical Injury, and Damage to Property. / AYB