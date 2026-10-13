Rider napasok sa gikasugat 10-wheeler, nadaro; patay

Patay ang 21-anyos nga drayber sa motorsiklo samtang angol ang iyang 17-anyos nga angkas dihang nabanggaan sa usa ka Isuzu Wing Van sa Provincial Road, Barangay Pangdan, Dakbayan sa Naga,niadtong alas 8 pasado sa gabii, Lunes, Oktubre 12, 2026.
Giila ang namatay nga si Ronnel Alpuro, drayber sa Honda Beat nga motorsiklo.
Ang iyang angkas nga si Jhon Alpuro, 17, angol sab ug silang duha mga residente sa Barangay Uling, Naga City.
Samtang anaa na sa kustodiya sa kapulisan ang drayber sa wing van nga si Jemmy Gabotero, 44, residente sa Purok Tangad, Barangay Poblacion, Dakbayan sa Talisay, Sugbo.
Base sa imbestigasyon, nagbiyahe sa managlahi nga direksyon ang motorsiklo ug ang wing van.
Padulong sa Proper, Naga City ang motorsiklo, samtang paingon sa Toledo City ang wing van.
Gikataho nga pag-abot sa kurbada nga bahin sa dalan, ni-overtake ang motorsiklo sa usa ka trailer truck, hinungdan nga nabanggaan kini sa Wing Van nga gikasugat.
Napasok ang rider uban sa iyang motor sa atubanga’ng bahin sa trak ug nadaro sa pipila ka metros.
Daling gidala sa Naga Health Infirmary ang duha ka biktima alang sa medikal nga pagtagad, apan gideklarar nga patay na si Ronnel.
Samtang padayon pang giatiman sa mga doktor ang angkas tungod sa mga samad nga naangkon niini. /