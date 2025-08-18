Rider nga midasmag sa SUV, misibat

Padayon nga gipangita karon sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office ang drayber sa motorsiklo nga naka- hit-and-run og sakyanan sa may F. Vestil Street corner Gabuya Street, Barangay Mambaling, Siyudad sa Sugbo sa alas 2:40 sa hapon, Dominggo, Agusto 17, 2025.
Nasayran sa imbestigasyon sa TEU nga ni-overtake ang motorsiklo nga dunay plate number MV File 1303-0764805 sa Nissan
Terra (GBK 9658) nga gimaneho ni Keith Adrian Osorio Anore, 36, taga Barangay Guiwang, Lungsod sa Alcoy nga niresulta sa ilang panagbangga.
Apan imbes nga makig-areglo, ang driver sa motor nisakay og balik ug nisutoy sa pagpadagan og gibiyaan ang iyang nadasmagan nga SUV.
Nanawagan ang TEU sa publiko sa nakaila sa maong driver sa motor nga makig-alayon kanila alang sa pagpasaka og kaso niini. / AYB