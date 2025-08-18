Superbalita Cebu

Rider nga midasmag sa SUV, misibat

HIT-AND-RUN: Makita sa hulagway ang driver sa motorsiklo nga naghubo sa iyang helmet, apan imbes nga makig-areglo nikalit siya og sakay og balik sa iyang motor dayong sibat. / TAMPO
Published on

Padayon nga gipangita karon sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office ang drayber sa motorsiklo nga naka- hit-and-run og sakyanan sa may F. Vestil Street corner Gabuya Street, Barangay Mambaling, Siyudad sa Sugbo sa alas 2:40 sa hapon, Dominggo, Agusto 17, 2025.

Nasayran sa imbestigasyon sa TEU nga ni-overtake ang motorsiklo nga dunay plate number MV File 1303-0764805 sa Nissan

Terra (GBK 9658) nga gimaneho ni Keith Adrian Osorio Anore, 36, taga Barangay Guiwang, Lungsod sa Alcoy nga niresulta sa ilang panagbangga.

Apan imbes nga makig-areg­lo, ang driver sa motor nisa­kay og balik ug nisutoy sa pagpadagan og gibiyaan ang iyang nadasmagan nga SUV.

Nanawagan ang TEU sa publiko sa nakaila sa maong driver sa motor nga makig-alayon kanila alang sa pagpasaka og kaso niini. / AYB

