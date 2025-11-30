Rider nga nag-‘exhibition,’ patay sa bangga

Nakalas ang usa ka ulitawo human nadisgrasya sa iyang motorsiklo Sabado sa tungang gabii, Nob. 29, 2025, sa may Cebu South Coastal Road (CSCR) sa Barangay Cansojong, dakbayan sa Talisay.
Ang biktima giila nga si alyas Saldy, 19 anyos nga taga Barangay Casuntingan sa dakbayan sa Mandaue.
Sa wala pa ang hitabo, giingon nga ang biktima nag-exhibition sakay sa motorsiklo.
Sumala sa nakasaksi, kusog ang dagan sa biktima apan nawad-an kini og kontrol sa manobela hinungdan nga nabangga sa center island.
Tungod sa kakusog sa impact, giingong nabuak ang ulo sa biktima. / GPL