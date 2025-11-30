Superbalita Cebu

Rider nga nag-‘exhibition,’ patay sa bangga

Nakalas ang usa ka ulitawo human nadisgrasya sa iyang mo­torsiklo Sabado sa tu­ngang gabii, Nob. 29, 2025, sa may Cebu South Coastal Road (CSCR) sa Barangay Can­sojong, dakbayan sa Talisay.

Ang biktima giila nga si alyas Saldy, 19 anyos nga taga Barangay Casuntingan sa dakbayan sa Mandaue.

Sa wala pa ang hitabo, giingon nga ang biktima nag-exhibition sakay sa motorsiklo.

Sumala sa nakasaksi, kusog ang dagan sa biktima apan nawad-an kini og kontrol sa manobela hinungdan nga nabangga sa center island.

Tungod sa kakusog sa impact, giingong nabuak ang ulo sa biktima. / GPL

