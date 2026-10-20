Rider nga nangluwa sa bus driver gipatawag sa LTO 7

Nipagawas og Show Cause Order ang Land Transportation Office (LTO) 7 batok sa drayber sa Honda ADV motorcycle ug drayber sa Ceres bus human nag-trending sa social media ang video sa ilang mainitong panaglalis atubangan sa Robinsons sa Talisay City, Cebu.
Base sa unang pagsusi sa video nga nag-viral sa Facebook, gilud-an sa rider ang drayber sa Ceres bus atol sa ilang panaglalis.
Ang insidente nakadani sa pagtagad sa publiko ug gikatahong nakaapekto sab sa dagan sa trapiko sa maong dapit.
Gipatawag sa LTO 7 ang duha ka drayber aron ipasabot ang ilang bahin sa insidente ug matino kon aduna ba silay kalapasan sa balaod sa trapiko.
Samtang nagpadayon ang imbestigasyon, gimanduan ang duha nga itugyan ang ilang mga lisensiya sa pagmaneho alang sa preventive suspension.
Gipa-alarm status sab sa LTO 7 ang motorsiklo ug bus nga nalambigit sa insidente samtang gipadayon ang administratibong proseso.
Giawhag sa LTO 7 ang tanang motorista ug propesyonal nga drayber nga magpakita og disiplina, propesyonalismo ug pagtahod sa ubang naggamit sa dalan.
Gipahinumdoman sab sila nga husayon sa malinawon nga paagi ang mga panaglalis sa dalan aron malikayan ang aksidente ug pagsamok sa dagan sa trapiko. / SuperBalita Cebu