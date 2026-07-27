Rider patay, angkas angol human mibangga sa road barrier sa Sibonga

Patay ang usa ka motorista samtang naangol ang angkas niini human nabangga ang ilang motorsiklo sa mga road barrier sa national highway, Barangay Bagacay, Lungsod sa Sibonga, niadtong Dominggo sa buntag, Hulyo 26, 2026.
Nailhan ang nakalas nga drayber nga si Marvin Pardo, hingkod ang panuigon, residente sa Barangay Jampang, Lungsod sa Argao.
Nasayran sa mga awtoridad nga wala siyay gihuptang driver’s license.
Samtang padayon pa nga nagpaalim sa tambalanan ang angkas niini nga si Leo Torres, 18-anyos, molupyo sa Barangay Magcagong, Sibonga.
Subay sa imbestigasyon, nagbiyahe ang duha gikan sa Poblacion, Sibonga paingon sa habagatang bahin dihang pag-abot sa maong dapit, nawad-an og kontrol ang drayber og nilahos sa mga road barrier nga nakaplastar alang sa nagpadayon nga pag-ayo sa karsada.
Tungod sa kusog nga pagbangga, parehong nalabay ang duha ug nakaangkon og grabeng kadaot sa lawas.
Dali nga niresponde ang mga rescue personnel sa Sibonga ug gidala ang mga biktima sa Carcar City District Hospital, apan gideklarar nga dead on arrival si Pardo samtang unconscious pa sab si Torres. / JDG