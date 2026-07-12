Rider patay human mibangga sa pick-up

Patay ang usa ka rider human nibangga sa gikasugat nga Toyota Hilux sa Transcentral Highway (TCH), Barangay Cantipla, bukirang dapit sa dakbayan sa Sugbo, alas 12:20 sa udto niadtong Domingo, Hulyo 12, 2026.
Gideklarar nga dead-on-arrival (DOA) sa usa ka pribadong tambalanan sa Cebu City ang biktima nga si Jigger Teledorio Jayme, 27, taga Brgy. Pundol, lungsod sa Balamban.
Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, ang Toyota Hilux pick-up nga gimaneho ni Ramil Alindao Dico, 42, taga Brgy. Tayud, Consolacion, nagtungas paingon sa dakbayan sa Sugbo. Samtang ang biktima nga nagmaneho sa Yamaha NMAX nagdulhog padulong sa Balamban.
Apan pag-abot sa likuon nga bahin, giingong nilapas sa iyang lane ang motorsiklo og nibangga sa Hilux. Sa kakusog sa impak, nalabay si Jayme, samtang ang iyang motor nadaro pa og pipila ka metros. Giingong wala dayon maka-brake ang driver sa Hilux tungod sa paggawas sa airbag.
Dali nga gidala ang biktima sa ospital apan nabugtoan gyod kini sa kinabuhi. / AYB