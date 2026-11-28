Patay ang 27-anyos nga motorista sa dihang giingo’ng misumpot ngadto sa luyo nga bahin sa trailer truck sa Cebu South Coastal Road (CSCR), Barangay San Roque, Talisay City, Cebu, , alas 2:10 sa kaadlawon karong Nobyembre 27, 2026.
Base sa inisyal nga imbestigasyon, nag-atras niadtong higayona ang trak nga gimaneho sa 34-anyos nga drayber aron isulod na sa ilang yarda o garahe.
Samtang nagkapuliki og maniobra sa manubela ang maong drayber atol nga niarangkada ang usa ka motorsiklo nga nagbiyahe paingon sa south nga bahin sa Talisay nga gimaneho sa usa ka trabahante sa airport.
Sa dihang nag-aginod og atras ang maong trak nanghunong ang mga sakyanan nga nagpaabot nga makasud sa yarda ang maong trak, apan ang biktima nga nagmotorsiklo ang giingo’ng wa mohunong hangtod nga milahos sa nag-atras nga trak.
Daling gidala ang biktima sakay sa Barangay Ambulance, apan wa magdugay nakabsan sa iyang kinabuhi sa Cebu South Medical Center kinsa nakaangkon og bali sa tiil ug kadaut sa ulo. / PRL