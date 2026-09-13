Rider patay sa aksidente sa SRP tunnel

Patay na nga nadangat sa Cebu City Medical Center (CCMC) ang usa ka 36-anyos nga lalaki human naaksidente sa iyang gimaneho nga Kawasaki Versys 650 nga motorsiklo alas 11:57 sa gabii, Sabado, Septiyembre 12, 2026, sa SRP Tunnel, Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima giila nga si June Diaz Delgra, 36, lumad nga taga Digos City, Davao del Sur, apan kasamtangang nagpuyo sa Upper Mohon, Siyudad sa Talisay.
Subay sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office ug base sa pamahayag sa iyang kauban nga si alyas Clent, 18, drayber sa Yamaha R3 nga taga Barangay San Isidro, Talisay, paingon sila sa siyudad sa Talisay gikan sa usa ka gasolinahan.
Nag-una si Clent sa biktima, apan sa dihang nisulay kini pag-overtake kaniya sa gamay nga kurbadahon sa tunnel ug mi-maneuver sa wala nga bahin, kalit kining nawad-an og kontrol sa manobela human naligas ang ligid niini nga maoy hinungdan nga nalamba ang biktima ug naguyod sa motor og pila ka metros hangtod nga nabangga sa gutter sa kilid sa karsada.
Tungod sa kakusog sa impact, nalagpot ang biktima ug nahagba sa karsada nga miresulta sa iyang grabeng angol sa ulo ug kalawasan.
Dali pa untang gidala ang biktima sa CCMC apan gideklara kini sa nag-atiman nga doktor nga si Dr. Lord Schweitzer Yeitsin Reguro nga dead on arrival. / AYB