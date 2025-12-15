Rider patay sa bangga sa Barili

Usa ka lalaki nga kusog nakapadagan sa iyang gimaneho nga motorsiklo ang nakabsan sa kinabuhi human ni ma-overshoot sa sementado nga karsada sa Barangay Japitan, Lungsod sa Barili alas 4:30 sa hapon, Dominggo, Disyembre 14, 2025.
Ang biktima nga namatay pipila ka gutlo human naabot sa tambalanan giila nga si Arjay Recapinte, 19 anyos, residente sa Purok Mahogany, Barangay Cagay, Lungsod sa Barili.
Sa imbestigasyon sa Barili Municipal Police Station, nasayran nga padulong na mopauli ang biktima sakay sa iyang Suzuki nga motorsiklo nga walay plate number.
Pag-abot sa maong dapit, nasaylo siya sa likuon nga karsada ug tungod sa kakusog sa iyang dagan, nabangga sa poste sa solar lamp.
Nakaangkon ang biktima og grabeng kadaot sa lawas ug ulo, ug dali nga gidala sa Barili District Hospital apan pipila ka gutlo nakabsan si Recapinte sa iyang kinabuhi.
Giingon nga ang biktima wala magsul-ob og helmet ug wala usab ni driver’s license. / AYB