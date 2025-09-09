Rider, truck driver pulos sad-an base sa CCTV cam

Namatay ang 20-anyos nga motorcycle rider human naligsan sa dump truck sa Carmelite Junction sa Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Lunes sa hapon, Septiyembre 8, 2025.
Base sa CCTV footage, parehong sad-an ang rider ug ang drayber sa dump truck.
Ang namatay giila nga si Jeff Lawrence Fuentes taga Barangay Pajac, Lapu-Lapu City.
Ni-overtake ang rider sa tuo nga bahin sa truck bisan og blind spot .
Sa samang higayon, ang drayber sa dump truck padayon nga nagpadagan bisan pa sa warning sa traffic light nga duol na ang stop.
Tungod niining duha ka sayop, nabangga ang motor ug naligsan ang rider hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon.
Gidala pa siya sa Lapu-Lapu City District Hospital apan gideklarar nga patay na.
Gibutyag sa apohan sa biktima nga mokuha unta kini sa iyang amahan gikan sa trabaho, apan wala na sila nagkita.
Gipriso na ang drayber sa truck samtang naghulat sa desisyon sa pamilya sa biktima kon mopasaka ba sila og kaso. / JDG / DPC