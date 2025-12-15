Rider wa kalihay sa checkpoint, nakuhaan og shabu, armas

Usa ka lalaki ang nakuhaan og shabu ug armas atol sa gipahigayon nga checkpoint sa kapulisan sa alas 9:30 sa gabii, Dominggo, Disyembre 14, 2025, sa may dan F. Jaca, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo.
Si Ricky Mahusay alyas Etching, 25 anyos, ulitawo nga taga Sityo Colo sa maong barangay, gitanggong sa Inayawan Police Station, samtang giandam ang kasong paghupot sa ilegal nga drugas ug ilegal nga armas batok kaniya.
Ang mga sakop sa Inayawan Police Station nipahigayon og checkpoint dihang ilang gipara si Mahusay samtang nagmaneho og motorsiklo kay wala nagsul-ob og helmet.
Gipangayuan siya sa iyang CR og OR sa motorsiklo ingon man lisensiya, apan pagkuha niya sa iyang pitaka, aksidenting natagak ang duha ka medium size nga putos sa shabu nga adunay gibug-aton nga 10.25 gramos og kantidad nga P68,632, hinungdan nga gipusasan.
Dihang girekisa, nakuhaan pa siya og .22 nga kalibre sa armas nga adunay tulo ka buhing bala.
Si Mahusay nga nahinabi sa Sunstar Superbalita Cebu, niangkon nga iyaha ang drugas.
Matod niya nga iya kining gipalit para pangkunsomo, apan wala siya nakaila sa tawo nga iyang gipalitan.
“Wala ko nakabantay sa checkpoint kay naalihan sa sakyanan! Naratol ko pagkuha nako sa pitaka, natagak ang duha ka putos sa shabu,” sumala ni Mahusay.
Giangkon sab niya nga nabilanggo siya kaniadto sa kasong frustrated murder human nakadunggab og lupon. / GPL