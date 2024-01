Riders gihangyo og ‘extra service’

Pipila ka mogamit sa ride-hailing apps nigamit niini alang sa mga serbisyo nga seksuwal imbes mag-book lang og kasakyan o mo-avail sa bisan unsang delivery services nga gitanyag sa transport app.

Kini nga isyo ug kabalaka niabot sa Cebu City Council hinungdan nga ilang gitawgan ang atensyon sa kompaniya nga nag-operate sa ride-hailing app aron matubag sukad pa niadtong Oktubre 2023.

Ug usa sa mga kompaniya nga nipadala og suwat-tubag sa konseho niadtong Enero 12, 2024 ug gipirmahan sa ilang presidente nga si Andres Morales Jr., Taxsee Philippines Inc., ang kompaniya nga nag-operate sa Maxim transporation app.

Sumala sa suwat, giingon nga kining maong kabalaka natubag na pinaagi sa pagtangtang sa pipila ka feature sa app sa transportasyon, labi na ang mga kapilian nga “massage ug spa” ug “bike”.

Sa gilakip nga kopya sa reso­lusyon nga giduso ni Cebu City Councilor Rey Gealon ug giaprobahan sa Konseho niadtong Oktubre 25, 2023, nahibaw-an sa Konseho nga daghang Maxim drivers ang nakakita og booking gikan sa users nga mangayo og sexual services.

Si Gealon, sa iyang resolu­syon, niingon nga ang ride-hailing app adunay feature nga mga drayber ug pasahero nga maka-communicate pinaagi sa tawag sa telepono ug text alang sa katuyoan sa pag-coordinate sa mga detalye sa booking.

“Such illicit bookings are alarming as they pose threats to the safety and security of ri­ders who are earnestly working for a living and do not need to be on the receiving end of any illicit sexual favors,” tipik sa approved resolution ni Gealon.

Gihangyo dayon sa Konseho ang Maxim nga nahitabo ang kaso sa app niini sa transportasyon.

Gitubag sa kapin sa duha ka bulan ang hangyo sa Konseho sukad naaprobahan ang resolu­syon, nga nag-ingon nga ang mga pag-book gihimo sa ilawom sa mga kapilian sa pagpamasahe ug spa ug bisikleta nga gitangtang na niadtong Abril ug Mayo 2023.

PROTOCOL

Matod ni Morales, kon makadawat ang delivery ri­ders og bisan unsang unwarranted sexual advances o illicit favors, gitambagan ug giawhag sila nga balibaran ang booking ug i-report dayon kini sa ilang buluhaton aron mahimoan og mga tukmang lakang batok niini.

Sa higayon nga mapamatud-an nga ang pagpa-book usa ka limbong ug dili alang sa mga serbisyo sa pagpadala, ang pag­hatag og usa ka pahibalo nga ang pagsubli sa parehas nga gireklamo nga ilang mga buhat kinahanglan nga ma-deactivate ug matangtang ang mga account, matod ni Morales.

Dugang ni Morales, ang ilang mga sumasakay makita usab og orientation sa Republic Act No. 11313 o ang Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law aron mahatagan og gibug-aton ang mga buhat nga gikonsiderar nga sexual harassment.

Dugang pa niya nga ang mga sumasakay makita og refresher sa saktong kon makig-estor­ya sa ilang mga kliyente aron masiguro ang kalidad sa ilang mga serbisyo.

“We abhor and do not condone in any way these types of behavior from its app users or rider-partners,” dason sa suwat ni Morales.

Samtang, ang ubang kompaniya sa ride-hailing app wala pa motubag sa panawagan sa konseho bahin sa nabaniog nga ‘sexual’ nga nahitabo tali sa driver ug pasahero sa motorsiklo.