‘Right-sizing' sa mga kawani sa Mandaue City Hall nagpadayon

Gisugdan na sa Mandaue City Government ang ‘right-sizing’ sa mga emple­yado sa City Hall samtang ang mga opi­syal nagplano nga tangtangon o pagbansay pag-usab ang mga non-performing nga mga trabahante.

Si City Adminis­trator Jamaal James Calipayan miingon niadtong Huwebes, Enero 4, 2024, pipila ka mga departamento sa City Hall nagsugod na sa pagtuman sa ilang mga porma sa Individual Performance Commitment and Review (IPCPR) sukad niadtong Disyembre 2023 isip kabahin sa ilang tinuig nga ebalwasyon sa empleyado ug right-sizing.

“If you say it’s right-sizing, you don’t need to downsize nor upsize but try to fit in the employees where they are actually fit,” matod ni Calipayan.

“In fact, last year, we abolished positions that haven’t been filled up for a long time because it has been created a long time ago, like 30 years ago, and it’s not applicable now. We also create positions that the departments need to fill,” dason niya.

Sa negosyo, ang right-sizing mao ang pag-restructure sa usa ka kompanya aron maka­ganansya nga mas episyente ug makab-ot ang updated nga mga tumong sa negosyo.

Ang mga organisasyon kasaga­rang insakto ang gidak-on sa ilang mga negosyo pinaagi sa pagkunhod sa mga trabahante, pag-organisar pag-usab sa taas nga pagdumala, pagputol sa mga gasto, ug pagbag-o sa mga tahas sa trabaho.

Ang IPCR, nga gipasabot sa Civil Service Commission, nagtumong sa performance management tool nga gikinahanglan nga isumiter sa usa ka empleyado matag semester, nga naglangkob sa iyang mga pasalig aron makab-ot ang mga tumong ug tumong sa opisina, ug mga kalampusan sa katapusan sa panahon sa rating.

Si Calipayan miingon nga ang tanang IPCR forms ipasusi ug e-evaluate sa mga department head ug sa city human resource department.

Adunay usa ka lahi nga ebalwasyon sa ilang nahimo sa trabaho, lakip ang mga reklamo sa publiko nga nadawat ug mga resulta sa pagsulay sa droga.

JO

Sa Enero 4, ang City Go­vernment adunay dul-an sa 3,200 ka job order (JO) employees ug 900 ka regular nga empleyado.

Ang dili makatagbaw nga rating sa ebalwasyon alang sa mga empleyado magpasabot sa dili pag-renew sa mga kontrata alang sa JOs ug reassignment ug retraining alang sa mga regular nga trabahante, si Calipayan miingon.

Matod niya, dul-an sa lima ka mga JO nga mga trabahante ang wala maka-renew sa ilang mga kontrata sa dihang nagpositibo sa illegal nga drugas ug nagdumili sa pagpaubos sa rehabilitation program sa Siyudad atol sa evaluation sa performance sa mga empleyado sa miaging tuig.

“We don’t have a specific number, we don’t have a target, we have enough budget for the existing JO; so budget wise, we can maintain the existing employees. The only thing we really want is that we will not also harbor and continue to maintain employees who are not able to help the city,” matod niya.

Ang mga empleyado sa Mandaue City Hall gihangyo sa pagsumite sa updated nga personal data sheet aron ma-update ang ilang nagpadayon nga human resource information system development ug makatabang sa pagpadali sa payroll.

Si Calipayan niingon nga gihangyo usab nila ang mga opisyal sa barangay nga likayan ang pag-hire og dugang mga empleyado nga gibayran sa siyudad; pero isunod hinuon ang ilang quota nga labing taas nga 10 ngadto sa 20 ka JOs.

Gitambagan ni Calipayan ang mga opisyal nga unahon ang pagkuha sa mga empleyado alang sa hinungdanon nga serbisyo sama sa pagdumala sa solid waste ug serbisyo sa frontline.