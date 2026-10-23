Rimbang mihimakak og kalambigitan sa P3.54B nga shabu gikan sa Laos

Nanghimakak ang bag-ong ex-Bangsamoro Transition Authority (BTA) Parliament Member Edrieza Hadji Nasser Rimbang og kalambigitan sa suway nga pagpalusot sa 521 ka kilo nga gidudang shabu nga nagkantidad og P3.54 bilyunes gikan sa Laos padulong sa Pilipinas.
Matod niya nga sukad masukad wala pa siya nakasuway nga nag-atubang og kaso nga may kalabutan sa ilegal nga drugas.
Pinaagi sa usa ka video statement, gisaysay ni Rimbang nga nasakitan pag-ayo ang iyang pamilya, ilabi na ang iyang mga anak, sa mga pasangil nga naglibot karon sa social media.
“This is painful, fellow Filipinos. Just recently, there were pictures of us as a married couple. They are posting them on social media. I don’t know why; I don’t understand what prompted them to do this. Since I was a child, I have never been charged with a drug-related offense,” matod niya.
Nanawagan si Rimbang nga palawman ang imbestigasyon sa maong shipment apan nihangyo siya sa publiko ug sa gobiyerno nga dili iduhig ang iyang ngalan sa maong kaso.
“I believe these allegations should be investigated. The drugs need to be investigated because we know this is a serious matter that could damage our country. That is why the drugs must be investigated under the law. I am appealing to the Filipino people and our government: perhaps they could refrain from linking our name to this case,” dugang ni ya Rimbang.
Matod niya nga naapektuhan na pag-ayo ang iyang mga anak diin wala na makatungha sa ilang tulunghaan tungod sa mga kontrobersiya.
Giangkon sab ni Rimbang ang iyang pagkasuod ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, nga mao ang nagtudlo kaniya sa BTA Parliament niadtong 2019.
Si Rimbang nidagan sa Lanao del Sur 3rd District seat
niadtong 2026 Bangsamoro parliamentary elections apan napilde batok kang Abdul Rauf Adiong.
Una nang gitumbok ni Interior and Local Government Secretary Jonvic Remulla si Rimbang nga mao ang financier sa gisuway nga pagpalusot sa 521 ka kilo nga shabu nga nagkantidad og halos P3.54 bilyunes.
Ang maong shipment nasakpan ug nasakmit didto sa Luang Prabang International Airport sa Laos niadtong Oktubre 1 sa wala pa kini makalupad ug makatugpa sa Pilipinas. / TPM