Riprap sa Upper Laguerta, Lahug, nahugno

Usa ka riprap nga istraktura sa Barangay Lahug, dakbayan sa Sugbo ang nahugno human sa pipila ka adlaw nga kusog nga ulan niadtong Lunes, Septiyembre 8, 2025, sa sitio Tarcom, Upper Laguerta, Barangay Lahug.
Si Konsehal Jaypee Labella, kinsa ni-inspeksyon sa dapit sa samang adlaw, miingon nga kinahanglang balikon og tan-aw ang background sa maong proyekto.
Matud niya nga ilang sutaon kon kanus-a gitukod ang istraktura, kinsa ang nag-implementar niini, ug pila ang nagasto.
“We are coordinating with the Department of Engineering and Public Works (DEPW) to get official records. As of now, we don’t have the complete data on the length of the structure or its exact budget, but we need to establish accountability,” matud ni Labella sa phone interview.
Ang riprap, nga gituohang gitukod niadtong 2017, milangkob sa pipila ka dapit sa Lahug.
Ang nahugno nga bahin gibana-bana nga anaa sa 30 ngadto sa 50 metros, samtang ang laing bahin nagpakita na og mga timailhan sa pagkadaot bisan sa wala pa ang insidente.
Matud ni Labella nga himuon dayon ang mga lakang aron matangtang ang mga debris ug masugdan ang pag-ayo; hinuon, kinahanglan nga gahinan og bag-ong budget alang sa hingpit nga rehabilitasyon.
Dugang pa niya, importante una nga mahibaw-an kon ang proyekto gipundohan sa nasudnong gobyerno o sa siyudad sa dili pa ipadayon ang bisan unsang dugang nga aksyon.
Aron mapugngan ang susamang mga insidente, matud ni Labella nga mopasaka siya og resolusyon nga magmando sa Department of Public Works and Highways (DPWH) nga i-reassess ug i-audit ang tanang flood control projects sa siyudad.
Gipasiugda niya nga ang DPWH kinahanglan nga mosumite og detalyadong mga report ngadto sa Kagamhanan sa Siyudad nga nag-ila sa tukmang mga proyekto imbis nga sa kinatibuk-ang lokasyon sa barangay.
“This way, we can verify the exact sites of these projects and check if they really exist or if they are ghost projects. This will also help us monitor the condition of flood control structures and ensure public funds are properly spent,” matud ni Labella.
Gilauman nga hisgutan sa Konseho sa Siyudad ang gisugyot nga resolusyon ni Labella sa umaabot nga sesyon. / CAV