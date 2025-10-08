Risgo sa brownout gikabalak-an sa Sugbo

Naghatag og risgo sa brownout ang nipis nga reserba sa kuryente dinhi sa Sugbo ug posibleng pasakaan ang presyo sa pagsingil.
Kon mohubas ang reserba, ang mga distributor moliso sa Wholesale Electricity Sport Market (WESM) nga dali ra moubos o mosaka ang presyo.
Kining pag-usab-usab daling makita sa bayranan sa kuryente.
Gikinahanglan sa Sugbo nga dependable, 24/7 nga suplay nga gitawag og baseload aron magpabiling stable ug barato ang kuryente.
Sa Pilipinas, kasagaran kini gikan sa coal uban sa geothermal ug gas tungod sa kasaligan ug presyo.
Importante sila ug makapaubos sa average nga presyo sa kadugayan, apan dili pirmeng anaa.
Kinahanglan silang paresan sa baseload ug battery storage aron malikayan ang brownouts.
Kinahanglan sab ang portfolio view aron magdugang og renewables apan balansehon kini sa kasaligan nga baseload ug maayong inter-island connections sama sa Cebu–Negros–Panay link aron maseguro ang stable ug barato nga suplay. / PR