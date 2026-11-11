Risk assessment sa kainit sa mga tunghaan sa Lapu-Lapu, susihon

Susihon sa City Disaster Risk Reduction and Management Department (CDRRMD) ang mga eskwelahan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu aron mahibaw-ang ilang kahuyang sa grabeng kainit panahon sa Super El Niño sa tuig 2026-2027.
Matod sa Public Information Office, himuon ang risk assessment sa CDRRMD uban sa mga eskwelahan subay sa gihisgutan atol sa ikawalong regular nga tigom sa Local School Board niadtong Lunes, Nobiyembre 9, 2026.
Gipresentar ni CDRRMD Officer-in-Charge Nagiel Bañacia ang posibleng epekto sa grabeng kainit sa mga estudyante.
Gihisgutan sab sa board ang mga giya sa pagsuspenso sa face-to-face classes panahon sa grabeng kainit, lakip ang koordinasyon sa mga eskwelahan ug paghimo og sukdanan nga mahimong basihan sa desisyon.
Matod ni Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan, prayoridad sa tigom ang kaayuhan sa mga estudyante ug kalambuan sa mga eskwelahan.
“These discussions are essential in ensuring that our schools are prepared for changing conditions and that the needs of our students remain a priority,” matod ni Chan.
Gipresentar sab sa Department of Education (DepEd) Lapu-Lapu City Division ang Memorandum No. 064, series of 2026, nga naglatid sa mga lakang sa pagpangandam ug pagpanalipod panahon sa Super El Niño sa tuig 2026-2027.
Lakip niini ang mga paagi sa pagpadayon sa pagkat-on, pag-usab sa eskedyul sa klase, mga basehan sa pagsuspenso sa klase ug pagpatuman sa Education in Emergencies.
Gilatid sab sa memorandum ang upat ka klasipikasyon sa heat index: Hayo o madumala nga kondisyon ubos sa 27 degrees Celsius; Hinay o pag-amping sa 27 hangtod 32 degrees Celsius; Hinga o grabeng kainit sa 33 hangtod 41 degrees Celsius; ug Hinto o peligro ug grabeng peligro sa 42 degrees Celsius pataas.
Gipangulohan ni Local School Board Co-chair ug DepEd Lapu-Lapu City Schools Division Superintendent Marilyn Andales ang tigom. / DPC