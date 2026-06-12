Ritz Azul kaduha diay nakuhaan

Gibutyag sa aktres nga si Ritz Azul nga sa wala pa niya gihimugso si Baby Zie, kaduha na siya nakuhaan sa iyang gisabak.
“Year 2024 nagka-miscarriage kami. Early stage of pregnancy. Mid 2025, ectopic. Nagmelt siya on its own, no need ng surgery. Late 2025, nag-positive ulit and ito na sya,” ang post ni Ritz sa social media.
Si Ritz niangkon nga dihang nagbuntis pa siya, nadiskubre nga duna ni Antiphospholipid Antibody Syndrome (Apas), human siya nakasinati og contractions ug bleeding. Tungod niini gipaubos siya sa lymphocyte immunotherapy (LIT) gikan sa iyang pagsabak hangtod nga nanganak.
Ang “LIT” giingong usa ka “specialized and experimental treatment that involves injecting processed white blood cells from a partner or donor to help the immune system better accept a pregnancy.”
Si Ritz nitug-an nga karon ra siya nisulti niini sa kahadlok nga basin dili na sab madayon ang iyang gisabak. “Ang dami naming pinagpapasalamat sa Diyos. Isa doon ay kahit na high risk pregnancy, nakapag-normal delivery pa rin, sa tulong at awa Niya.”
Si Ritz ug Allan Guy gikasal niadtong November, 2021 sa Baguio City ug dayon sa Palawan pagkasunod nga buwan.