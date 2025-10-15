Rivera gibalik sa puwesto sa Toledo City Treasurer’s ofc.

Dunay kausaban sa liderato sa Toledo City Treasurer’s Office tungod kay ang Civil Service Commission (CSC) nagmando sa dinaliang pagbalik ni Leonardo Rivera Jr. sa iyang katungdanan.
Ang Komisyon nihukom nga ang gihimo sa Department of Finance (DOF) nga extension sa detail ni Rivera—usa ka kanhi multi-awarded nga Toledo City Treasurer—ngadto sa Bureau of Local Government Finance (BLGF), dili balido ug nakalapas siya sa mga lagda sa civil service.
Si Rivera, city treasurer sa Toledo sukad pa niadtong 2013, gihulipan ug gibalhin sa BLGF 7 niadtong Enero 15, 2024.
Nipasangil si Rivera nga ang pagbalhin kaniya may kalabutan sa kasong kriminal nga iyang gipasaka batok sa 20 ka miyembro sa BAC ug pipila ka supplier niadtong 2023 tungod sa paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ingon man ang grave abuse of authority, dishonesty, gross misconduct, ug gross neglect of duty.
Sa iyang desisyon, ang CSC-National Capital Region nihatag og pabor sa apelasyon ni Rivera batok sa extension order nga nagmando sa iyang pagbalik sa orihinal niyang posisyon.
Ang paghukom sa Komisyon nagresolba sa usa ka personnel action nga nikuha sa treasurer gikan sa iyang puwesto taliwala sa kontrobersiya sa kagamhanan sa Toledo.
Gitino sa CSC nga ang pagbalhin ni Rivera gikan sa Toledo City local government unit (LGU) ngadto sa BLGF usa ka detail nga naglakip sa temporary transfer tali sa bulag nga mga ahensiya ug dili kini usa ka reassignment.
Ang desisyon sa CSC nga gipagawas niadtong Oktubre 8, 2025, nagkanayon nga ang pag-detail ni Rivera ubos sa lagda nga ang pagbalhin nga wala ang pagtugot sa empleyado, balido lamang sulod sa usa ka tuig ug dili na kini mahimong i-renew.
Ang desisyon nikutlo, “Clearly the transfer of Rivera from the City Government of Toledo to the BLGF may be considered as a detail rather than a reassignment.”
Tungod kay wala man nisugot si Rivera, ang detail na-expired na unta niadtong Enero 10, 2025.
Nisunod nga mando sa DOF, ang Department Personnel Order (DPO) No. 082-2025, nga nag- extend unta sa assignment ni Rivera hangtod sa Enero 2026, gideklarar nga walay bili .
“The subsequent extension of his detail, is thus, considered a violation of Section 13(b)(1) of the 2017 ORAOHRA, as amended,” matod sa CSC.
Atol sa phone interview niadtong Martes, si Rivera nagkanayon nga nagpaabot pa siya sa katapusang mando sa pagbalik gikan sa DOF.
Iyang gipasabot nga ang iyang kanhi posisyon usa ka talagsaon ug gitudlo sa Finance Secretary, busa ang pormal nga mando kinahanglang gikan sa DOF. / EHP