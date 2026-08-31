RJ, Arana, Baltazar giapil sa Gilas nga mokombati sa Asian Games

Gikan sa bag-ohay lang nahuman nga 4th window FIBA World Cup Basketball 2027 Asian Qualifiers, magtutok na sila si RJ Abarrientos, Justin Arana, ug Justin Baltazar sa 20th Asian Games nga sugdan karong Septiyembre 29, 2026, sa Nagoya, Japan.
Ang tulo nahilakip sa giporma ni Gilas Pilipinas coach Tim Cone nga puwersa nga langkuban pulos og mga magduduwa sa Philippine Basketball Association (PBA), alang sa title defense niini sa Asian Games.
“Justin and Balti are going with the team. RJ is also on the Asian Games team,” matod ni Cone nga napatik sa www.gmanewss.tv.
Sa inisyal nga listahan, gibutang sa Gilas pool sila si June Mar Fajardo, CJ Perez, Jerick Ahanmisi, Don Trollano, Scottie Thompson, Troy Rosario, RJ Abarrientos, Calvin Oftana, Jordan Heading, Brandon Ganuelas-Rosser, Sedrick Barefield, Juan Gomez de Liano, Adrian Nocum, Caelan Tiongson, Chris Newsome, Brandon Bates, Robert Bolick, ug Jason Perkins.
Wala pa nabutyag ang Final 12 sa Gilas nga moasdang sa Japan apan labing seguro, dili na apil niini ang Sugboanong higante nga si Fajardo kinsa opisyal nga niretiro sa Gilas ning bag-ohay lang. / ESL