RKF, Kuya Eric mag-abot sa finals

Mag-engkuwentro sa finals ang nanulong nga RKF-Iloilo ug powerhouse Kuya Eric human nila gipangdispatsar ang ilang tagsatagsa ka kontra sa semi-finals knockout games sa Cebu City Charter Cup niadtong Lunes sa gabii, Pebrero 23, 2026, sa City Sports Institute Gym sa Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo.
Ang RKF, nga naagak sa mabayanihong nahimo sa beteranong si Emman Calo sa hinapos nga bahin, ninglunod sa Tiger Ship Builders pinaagi sa overtime, 83-80.
Nag-ung-ong na unta sa ganghaan sa kapildihan ang RKF dihang nakalabaw ang Builders og 75-50 sa nahabiling 57 segundos human sa sunodsunod nga three-point shots nila ni Genmar Bragais ug Jaybie Mantilla.
Apan human niini, nakapasulod ang lider sa RKF nga si ex-PBA Arwin Santos og duha ka freethrows unya gisundan og tres ni Calo nga maoy nakatabla sa duwa, 75-75, ug nahitabo ang overtime.
Sa overtime, tataw nga nakuha na sa RKF ang momentum sa pagpangulo nila ni Santos ug Calo.
Sa laing duwa, grabe sab nga pagpanghudlat ang naagian sa Kuya Eric una nila napayukbo ang Mighty Warriors/Sherilin, 84-83. / JBM, ESL