Road accidents nag-una sa talaan sa DOH 7 sa holiday season

Mga aksidente sa kadalanan atol sa holiday season sa Central Visayas maoy nag-una sa talaan sa Department of Health (DOH) 7, samtang ang nasamdan sa pabuto nikunhod karon kompara sa miaging sa tuig gikan sa petsa 21 sa Disyembre hangtod sa Enero 1, 2026.
Sa 274 ka mga nasamdan sa road crash, matod sa DOH 7 nga 169 niini mga drayber, 85 mga pasahero, ug 20 mga pedestrian.
Samtang, ang mga naangol sa pabuto niubos ngadto sa 73 ka kaso, mas ubos kaysa 79 nga natala sa samang panahon sa miaging tuig.
Sa 73 ka kaso, 27 niini gikan sa Lalawigan sa Sugbo, 20 sa Dakbayan sa Sugbo, 16 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, usa sa Dakbayan sa Mandaue, ug siyam sa Probinsiya sa Bohol.
Wala hinuoy natala nga mga kaso nga adunay nabut-han og pabuto o ba kaha naigo sa saag nga bala kon stray bullet.