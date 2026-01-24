Road closure ipatuman alang sa Sinulog sa Carmen

Giawhag ni Carmen Mayor Carlo Villamor ang mga bisita ug deboto nga maglakaw subay sa pagsaulog sa Sinulog sa Carmen karong Dominggo, Enero 25, 2026, tungod sa mga sirad-an nga agianan.
Niluwat si Villamor og Executive Order (EO) No. 1 S. 2026 nga nagdeklara sa pipila ka mga agianan isip walking area alang sa ika-53 nga kasaulogan sa Sinulog sa lungsod.
Kini gimando aron maseguro nga mahimong hapsay ang sitwasyon sa trapiko sa kadalanan niini tungod sa ipahigayong street dancing ug ubang kalihukan.
“To encourage residents and visitors to walk to and from the church and the grandstand to ease traffic congestion and ensure public safety during the festivities,” saysay sa EO.
Lakip sa mga agianan nga sirhan sugod alas 9 sa buntag hangtod sa alas 9 sa gabii mao ang Kamuning St. Poblacion ug P. Gecain St. Dawis Norte.
Alang sa mga dunay dala nga sakyanan ilabi na kadtong gikan sa lagyong dapit nga mga bisita, mahimo nga mo-park sa mga barangay kansang kadalanan magpabiling abli.
Sama na lang sa Carmen Memorial Park, Camara Property, Carmen Technological University parking area, Shemberg Biotech property, ug Cebu Academy.
Gihimug-atan sab ni Villamor nga striktong gidili ang pag-parking sa national road sa Dawis Norte paingon sa Luyang, McKinley St., Cogon West, Magallanes St., ug J. Climaco St.
Ang dili mosunod niini, dakpon ug i-clamp ang sakyanan.
Gihangyo sa mayor ang tanan nga mosunod sa maong lagda alang sa hapsay nga selebrasyon. (ANV)