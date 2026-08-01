Road closure, rerouting ipatuman alang Ironman 70.3 sa Lapu-Lapu

Mga nag-unang dalan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa Lungsod sa Cordova sirhan sa Dominggo, Aug. 9, 2026, para sa Ironman 70.3 Lapu-Lapu.
Ang mga traffic personnel nagtambag sa mga drayber ug mga pasahero sa eroplano sa pagplano sa ilang mga biyahe nga abante aron makalikay sa kalangan.
Sa usa ka pahibawo sa trapiko niadtong Miyerkules, July 29, 2026, ang Lapu-Lapu Information Office, pinaagi sa City Traffic Management System (CTMS), nag-ingon nga ang pagpanira sa dalan magsugod gikan sa alas-4 sa buntag hangtod sa ala-1 sa hapon, diin ang mga apektadong dalan moabli og balik sa alas-2 sa hapon.
“The City Traffic Management System asks for the public's patience and cooperation as traffic personnel will be deployed to manage the flow of vehicles and ensure the safety of participants and motorists throughout the event,” matod sa usa ka bahin sa pahibawo.
Ang CTMS nagtambag sa mga drayber nga moagi sa alternatibong mga agianan ug nagdasig sa mga mosalmot sa lumba sa pag-abot sa venue og sayo para sa hapsay nga pagsugod sa okasyon.
Uban sa mga dalan nga pagasirad-an mao ang gitas-on gikan sa Mactan Junction hangtod sa Mangal Point sa Barangay Punta Engaño, Mactan Junction hangtod sa Marigondon nga moabot sa Panas ug sa utlanan sa Lapu-Lapu ug Cordova, ingon man ang Mactan Newtown Boulevard paingon sa Marigondon, Suba ug Panas.
Ang mga limitasyon sa trapiko ipatuman usab sa silingang Lungsod sa Cordova sa panahon sa bike leg gikan sa alas-4 sa buntag hangtod sa alas-12 sa udto ug sa gitas-on sa Mactan Newtown-Punta Engaño route sa panahon sa run leg gikan sa alas-4 sa buntag hangtod sa alas-2 sa hapon.
Ang tanang mga dalan nga nasagol sa mga agianan sa lumba maapektuhan usab.
Aron maka-accomodate sa mga sumasakay, ang temporaryong sakayan ug kanaugan dapit sa public utility vehicle (PUV) himuon.
Ang mga PUV nga padulong sa mga Barangay sa Mactan ug Punta Engaño mogamit sa lugar sa atubangan o sa kilid sa Big Foot Building, samtang kadtong padulong sa Barangay Basak ug Marigondon mogamit sa gitudlong mga dapit sa kilid sa Marigondon Elementary School ug Marigondon National High School.
Ang mga PUV nga mobiyahe paingon sa Cordova ug Barangay Babag temporaryong mosakay ug monaog og pasahero sa Takan, o sa daang merkado.
Ang Ironman 70.3 usa ka half-distance triathlon series nga nagpakita og 1.9-kilometer nga langoy, 90-kilometer nga bisekleta, ug 21.1-kilometer nga dagan, nga kompletuhon og sunod-sunod sa usa ra ka lumba.
Ang okasyon gitan-aw nga makapalig-on sa turismo tungod kay nagdala kini og mga atleta ug mga bisita gikan sa nagkadaiyang dapit sa kalibutan, nga nagmugna og enerhiya, mga oportunidad, ug internasyonal nga pagtagad para sa Dakbayan sa Lapu-Lapu samtang labaw pang nagpalambo sa kultura sa sports niini. / DPC