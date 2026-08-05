Road Warriors 6-0 na sa Group A

Gipangligsan sa NLEX Road Warriors ang TNT Tropang 5g, 88-83, aron haruson pagdaog ang ilang mga tahas sa 1st round sa Group A sa main game niadtong Martes sa gabii, Agusto 4, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors' Cup sa Ninoy Aquino Stadium.
Ang Road Warriors ni coach Jimmy Alapag ningsulbong maayo sa ibabaw dala ang 6-0 nga rekord samtang ang Tropang 5G ni coach Chot Reyes nahagbong sa 3-3 nga baraha.
Sa pagpangulo sa ilang import nga si DeQuan Jones, ang Road Warriors nakaposte og 17 puntos nga labaw sa 1st half apan gihinayhinayan kini paggukod sa Tropang 5G sa 2nd half hangtod nga ningsikit ang engkuwentro.
Hinuon, nakalingkawas ra ang Road Warriors sa pagpanghulga sa Tropang 5G sa hinapos nga bahin.
Sa premirong duwa, gipangbuntog sa Titan Ultra Giant Risers ang guest team Macau Giant Pandas, 132-128, sa laing Group A nga sangka.
Ang Giant Risers ug Giant Pandas pareho na nga naggunit og 2-5 nga rekord.
Puntos matag usa:
1st game:
Titan (132) – Brown 36, Munzon 18, Sumang 14, Sajonia 13, Balanza 9, Ular 9, Dionisio 8, Yu 7, Omega 6, Javillonar 5, Pessumal 4, Wong 3.
Macau (128) – Perry 45, Cao 24, Chongqui 18, Ma 18, Lam 14, Leung 7, Lu 2.
2nd game:
NLEX (88) - Jones 27, Gonzales 11, Bolick 10, Valdez 9, Winston 9, Bahio 9, Alas 5, Gamboa 4, Semerad 3, Racal 1.
TNT (83) - Hollis-Jefferson 22, Nambatac 13, Khobuntin 13, Rosser 13, Aurin 9, Enciso 6, Ferrer 3, Erram 2, Varilla 2. / ESL