Superbalita Cebu

Road Warriors, Bolts mag-ilog sa No. 2

SunStar Basketball
Mga duwa karon:

5:15 pm- Phoenix batok Blackwater

7:30 pm- Meralco batok NLEX

Ilugan sa NLEX Road Warriors ug Meralco Bolts ang solong ikaduhang puwesto sa ilang panagharong sa main game karong Biyernes sa gabii, Abril 17, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup sa Ynares Center sa Montalban.

Ang Road Warriors ug Bolts kasamtangang nagbahin sa ikaduhang luna nga pulos adunay 5-1 nga rekord, sunod sa league-leader Rain or Shine Elasto Painters, nga adunay perpektong 7-0 nga rekord.

Ang magsuong puwersa pareho sab gikan sa tulo ka sunodsunod nga kadaugan hinungdan nga gilauman nga grabe ka kulbahinam kining ilang engkuwentro.

Sa premirong duwa, magsangka ang Phoenix Super LPG Fuel Masters (3-3) ug Blackwater Bossing (1-5).

Sa mga duwa niadtong Miyerkules, Abril 15, gipangpukan sa Elasto Painters ang Terrafirma Dyip, 124-107, samtang gipangmakmak sa Converge FiberXers ang Titan Ultra Giant Risers. / ESL

