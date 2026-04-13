Road Warriors di molugak batok Black Knights

Mga duwa karon:
5:15 pm- NLEX batok Macau
7:30 pm- TNT batok Blackwater
Mosuway pagkuha og bahin sa ikaduhang luna ang NLEX Road Warriors sa ilang pagpakigbatok sa nagkagidlay nga guest team Macau Black Knights sa premirong duwa karong Martes, Abril 14, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.
Ang Road Warriors, nga nagtinguha sa ilang ikatulong sunodsunod nga kadaugan, kasamtangang nagbinugtong sa ikatulong puwesto dala ang 4-1 nga rekord.
Sa ilang bahin, ang Black Knights nagbitay sa labing ubos nga wala pa’y daog sulod sa unom ka mga duwa.
Dili ikalimod nga inilog ang Road Warriors ning sangkaa apan gitino ni coach Jong Uichico, delikado gihapon nga kontra ang Black Knights hilabi na nga nakita niyang naka-adjust na kini sa natad sa duwa sa PBA.
“Nasasanay na sila sa laro ng PBA. First few games hindi pa sila sanay sa larong PBA. Ngayon nasasanay na sila, unti-unti, kaya hindi ibig sabihin na zero wins sila madali na silang kalaban,” matod ni Uichico, nga napatik sa www.pba.ph.
Sa main game, makigsangka ang TNT Tropang 5G batok sa Blackwater Bossing. / ESL