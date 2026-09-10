Road Warriors gipayukbo sa Bossing sa PBA On Tour

Gipakaging sa Blackwater Bossing ang NLEX Road Warriors, 109-107, niadtong Miyerkules sa gabii, Septiyembre 9, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) On Tour sa San Jose Del Monte Sports Complex sa Bulacan.
Ang Bossing nakamugna og 13-6 run sa hinapos nga bahin aron pagposte og 97-89 nga labaw.
Apan wala dayon mawad-i og paglaom ang Road Warriors ug ninggukod kini aron tablahon ang duwa, 107-107.
Human niini, nakahigayon sa paghansak ang pambatong forward sa Bossing nga si David Murrell aron iposte ang nakapadaog nga puntos sa nahabiling 30 ka segundos.
Taastaas pa man unta ang nahabiling oras apan wala na’y nadugang nga puntos gumikan kay naghinugtanay og depensa ang duha ka mga kampo.
Ang resulta dili ra makaapekto sa Governors’ Cup nga temporaryong giundang aron paghatag og agianan sa mga tahas sa Gilas Pilipinas sa bag-ohay lang nahuman nga 4th window sa FIBA World Cup Basketball Asian Qualifier ug Asian Games.
Magpadyon ang PBA On Tour karong Sabado sa Ilagan, Isabela ug karong Dominggo sa Santigao, Isabela. / ESL