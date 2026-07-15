Road Warriors miligis sa Giant Risers

Napahugtan sa NLEX Road Warriors ang ilang paggunit sa solong liderato sa Group A human nila gipangligsan ang Titan Ultra Giant Risers, 135-100, sa premirong duwa niadtong Martes, Hulyo 14, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.
Ang Road Warriors nga gigiyahan sa bag-ong coach niini nga si PBA legend Jimmy Alapag, ningsulbong sa ibabaw nga dala ang 3-0 nga rekord samtang ang Giant Risers naumod sa labing ubos bitbit ang 0-3 nga rekord.
Nimugna og career-high 30 puntos si Schonny Winston aron pangulohan ang Road Warriors, nidugang og 29 puntos si Robert Bolick, samtang niamot og 22 puntos si import DeQuan.
Sa main game, nasubhan og dakong kadaugan ang San Miguel Beermen batok sa guest Macau Giant Pandas, 123-109, sa laing sangka sa Group A.
Nahimo kini sa Beermen bisan wala ang pambato niining higante nga si June Mar Fajardo kinsa adunay angol.
Ang Giant Pandas nasugamak sa 0-2 nga rekord. / ESL