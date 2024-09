Road Warriors sukdon sa Kings

Mga duwa karon:

5:00 P.M. – TNT Tropang Giga batok Northport

Batang Pier

7:30 P.M – Barangay Ginebra Gin Kings batok NLEX Road Warriors

Punterya sa NLEX Road Warriors nga makabingwit og dako nga isda sa pagkigharong sa crowd favorite Barangay Ginebra Gin Kings sa Philippine Basketball Association (PBA) Governors’ Cup Dominggo sa gabii, Septiyembre 22, sa Smart Araneta Coliseum.

Ang Road Warriors gikan sa dominante nga 104-79 nga kadaugan kontra Phoenix Super LPG Fuel Masters, Biyernes sa gabii, sa Ninoy Aquino Stadium.

Mitimon sa Road Warriors ang import nga si DeQuan Jones sa iyang game-high 27 puntos samtang si Robert Bolick mipuno og 19 puntos ug siyam ka assists.

Misaka ang tsansa sa Road Warriors nga makuha ang last playoff berth sa Group B bitbit ang 4-5 (win-loss) nga kartada.

Kailog nila para sa uwahing pwesto sa playoffs spot mao ang Blackwater.

Kon modaog ang NLEX batok Ginebra automatic na nga masulod sila sa next round bisan unsa pa ang resulta sa nabilin nga mga duwa sa Blackwater.

"Hindi pa naman kami automatic na papasok, siyempre depende din sa Blackwater. Pero they realized the importance of this game," matod ni NLEX head coach Jong Uichico.

"Hindi naman namin p'wedeng ma-discount 'yung fact na they still have a shot at getting to the quarterfinals if they win both games," dugang niini. “Kami... we did our job today and then we'll try to do our job also on Sunday."

Sa laing habig, ang Ginebra (6-3) sigurado na og luna sa playoffs human nila gilatigo ang Phoenix, 112-96, niadtong Miyerkules.

Ang Ginebra naa sa ikatulong pwesto sa Group B ubos sa San Miguel (6-3) ug Rain or Shine (7-2). Niining pagsuwat, nakigduwa ang San Miguel batok Blackwater, Sabado, Septiyembre 21.

Sa first game karong adlawa, ang TNT Tropang Giga (7-2) moduwa batok sa Northport Batang Pier (3-6) alang sa non-bearing game sa elimination round.

Ang Northport napilde sa Magnolia, 100-94, niadtong Biyernes, nga maoy misirado sa ilang pultahan para sa playoff round ug mikompleto sa Group A cast para sa playoffs.

Nangulo sa Hotshots si Aris Dionisio nga migisi sa net tungod sa kainit sa iyang mga kamot sa three-point area diin mitali siya og 9-of-11 shooting ug mitapos sa duwa nga adunay 30 puntos.

Bisan unsa ang resulta sa ilang duwa, segurado na ang TNT sa top seed. Ang i-determinar nalang sa Group A mao ang ranking sa Meralco Bolts (6-3), Converge FiberXers (5-4) ug Hotshots (5-4). / RSC