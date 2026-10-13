Road Warriors target ang no. 1

Mga duwa karon:
5:15 pm- San Miguel batok Terrafirma
7:30 pm- NLEX batok Titan Ultra
Suyawan pagselyo daan sa NLEX Road Warriors ang No. 1 nga puwesto sa Group A sa ilang pagpakigbatok sa Titan Ultra Giants sa main game karong Miyerkules, Oktubre 14, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup sa Ninoy Aquino Stadium.
Ang Road Warriors nga nakaseguro nang daan og luna sa crossover quarter-finals ug aduna na lang duha ka duwa nga nahabilin sa double-round group elimination gikan karon, kasamtangang nag-una sa ilang grupo dala ang 8-2 nga rekord.
Apan ning puntoha, puwede pa kaayo maapsan ang Road Warriors sa inilugay sa No. 1 nga luna sa Group A sa mga nagsunod kanila nga mao ang San Miguel Beermen (7-3), TNT Tropang 5G (6-4), ug Converge FiberXers (6-4), nga pulos na sab nakaseguro na’g puwesto sa quarter-finals.
Kon buot hunahunaon, makonsiderar nga non-bearing ang pagpakigduwa sa Road Warriors sa Giant Rises nga nagbitay sa ubos nga bahin bitbit ang 2-8 nga rekord ug usa sa tulo ka teams sa Group A nga wala na’y poruhan nga makaabante.
Apan gikinahanglan sa Road Warriors ang No. 1 nga puwesto sa Group aron ang No. 4 sa Group B mao ang ilang ikasangka sa best-of-five quarter-finals, dako na kaayo kini nga bintaha.
Sa ilang bahin, ang Giant Risers nipasalig nga buhaton nila ang tanan aron mapukan ang Road Warriors kay makahatag kini kanila og garbo, nga ilang mabawon sa ilang pagpanamilit.
Sa laing bahin, maomao ra sab ang senaryo sa panagsangka sa Beermen ug Terrafirma Dyip.
Ang Beermen kinahanglang modaog batok sa Dyip ug mamasin nga mapilde ang Road Warriors sa Giant Risers aron aduna pa sila’y kahigayunan nga mailog ang No. 1 nga puwesto.
Sa ilang bahin, ang Dyip naa sa ikalimang puwesto sa Group A apan bisan modaog pa sila sa katapusan nilang duha ka duwa sugod karon, dili ra gihapon sila makasulod sa quarter-finals.
Garbo ug dungog na lang ang tinguha sa Dyip ning sangkaa. / ESL