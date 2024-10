Robinson gusto nga ‘magbinuaya’ si Quiambao

Nakadawat og espeyal nga instruction ang reigning Most Valuable Player nga si Kevin Quiambao gikan sa iyang coach nga si Topex Robinson.

Ang mensahe ni La Salle Green Archers coach Robinson nga mas moitsa pa og daghan iyang star player ug kon pwede, magbi­nuaya kini.

Epektibo ang mando ni Robinson kay nakahimo man og career-best 33 puntos si Finals MVP Quiambao batok sa ilang rival nga Ateneo de Manila Blue Eagles, 80-65, niadtong Sabado sa gabiI, sa UAAP Season 87 men’s basketball tournament sa Mall of Asia Arena sa kaulohan.

“Hinintay ko lang 'yung game na kusang pumunta sa’kin. Sabi kasi ni coach. magbwakaw ako eh, kaya bwinakaw ko na,” saysay ni Quiambao sa taho online.

“Sumusunod lang po ako, pasensya na,” dugang niini.

Matod ni Robinson, midayeg gyud siya sa work ethic ni Quiambao ug mao kini ang rason sa iyang taas nga pagsalig sa iyang pambato nga player.

“He also knows that sometimes he’s forcing it and what I really like is he always tells me babawi siya palagi. He’s man enough to admit he was forcing things and babawi siya,” dugang ni Ro­binson.

Ang La Salle nag­hupot og 10-1 (win-loss) record. Sunod nilang kon­tra mao ang FEU Tamaraws sa Nobiyembre 6. RSC