Robinsons nabalaka sa ordinansa

Usa ka dakong kompaniya sa negusyo nipadayag sa kabalaka bahin sa gisugyot nga ordinansa sa Dakbayan sa Sugbo sa pagpaumento sa buhis sa real property, nga nagkanayon nga ang “kalit” nga pag-usbaw sa fair market value nga gilatid sa ordinansa “makapabug-at” sa mga tag-iya sa propiedad.

Sa usa ka Disyembre 6, 2023 nga sulat nga gitumong ngadto sa mga sakop sa Cebu City Council, si Robinsons Land Corp. (RLC) external affairs director Jose Luis Aliling ug external affairs director for the Visayas Floramie Adolfo, ningpadayag sa baruganan sa RLC sa mga isyo kalabot sa gisugyot nga ordinansa. , “An Ordinance Enacting the 2023 Revised Real Property Tax (RPT) Code for the Taxing Jurisdiction of the City of Cebu,” nga naghatag og gibug-aton sa posibleng dili maayong mga epekto nga madala sa ordinansa ngadto sa mga tag-iya og propiedad ug sa mas la­pad nga komunidad.