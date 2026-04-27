Rockets buhi pa

Makakita pa og laing pagsidlak sa adlaw ang host Houston Rockets human nila gibawsan ang Los Angeles Lakers, 115-96, sa Game 4 sa ilang Western Conference first round series sa National Basketball Association (NBA) Playoffs kagahapon, Lunes, Abril 27, 2026 (PH time).
Sa kadaugan, napahak sa Rockets ang labaw sa Lakers, 3-1, ning best-of-seven series ug ilaha kining nahimo nga wala ang usa sa ilang labing mga pambato nga si Kevin Durant, kinsa nakapalta na og duha ka sunodsunod nga duwa human kini nakasinati og angol (sprained left ankle) sa Game 2.
Ning higayuna, ang Rockets ningsalig og maayo sa ilang starters aron tapakan ang dakong haw-ang nga nabiyaan ni Durant.
Ang tanang starters sa Rockets pulos nimugna og dobleng numero nga puntos pinangulohan ni Amen Thompson, kinsa nirehistro og 23.
Si Tari Teason niamot og 20 puntos, nidugang og 19 puntos si Alperen Sengun, nihatag pg 17 puntos si Reed Sheppard samtang nitampo og 16 puntos si Jabari Smith Jr. alang sa Rockets.
Ning sangkaa, dayag nga ang maayo ug hugot nga depensa sa Rockets maoy dakong hinungdan nga namugna nila ang labing una nilang daog sa series.
Tungod sa depensa Rockets, ang Lakers nakamugna og 24 ka turnovers nga nakahatag sa Rockets og kahigayunan sa paghakot og 30 puntos.
Ang Lakers aduna ra’y tulo ka mga magduduwa nga nakahimo og dobleng numero nga puntos nga sila si AdeAndre Ayton (19), Rui Hachimura (13), ug LeBron James (10).
Sa laing sangka sa West, nimugna og 28 puntos si DeAaron Fox samtang nidugang og 27 puntos ang nibalik gikan sa concussion protocol nga si Victor Wembayama aron pangulohan ang laing kadaugan sa San Antonio Spurs batok sa host Portland Trail Blazers, 114-93.
Sa kadaugan, nainat sa Spurs ngadto sa 3-1 ang ilang bintaha batok sa Trail Blazers sa kaugalingon nilang first round series.
Sa East, gipanglampornas sa Boston Celtics ang host Philadelphia 76ers, 128-96, aron pagposte sab og 3-1 nga bintaha ning ilahang first round series.
Nimugna si Payton Pritchard og career-playoff-high 32 puntos aron pangulohan ang Celtics samtang nidugang og 30 puntos si Jayson TaTum.
Sa laing duwa sa East, gipangbuntog sa host Toronto Raptors ang Cleveland Cavaliers, 93-89, aron tablahon ang kaugalingon nilang first round series, 2-2. / Gikan sa wires