Rockets gibungkag sa Celtics

Bisan kuwang sila og lig-ong mga haligi, ang Boston Celtics nakamaneho gihapon paglampornas sa host Houston Rockets, 114-93, kagahapon, Huwebes, Pebrero 5, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ang Celtics, nga ningkombati gikan sa pagsugod sa season nga wala ang usa sa ilang mga lider nga si Jayson Tatum (ruptured Achilles tendon), napiangan og samot ning sangkaa gumikan kay wala sab ang lain nilang pambato nga si Jaylen Brown.
Ning kombati, nakadesisyon ang Celtics nga papahuwayon lang una si Brown human kini nibanat sulod sa 37 ka mga minutos sa niagi nilang duwa diin nimugna kini og 33 puntos ug 11 rebounds sa ilang kadaugan batok sa Dallas Mavericks.
Nagkumboya ang nahabiling mga magduduwa sa Celtics hilabi na sila si Derrick White ug Payton Pritchard aron tapakan ang dakong haw-ang sa ilang puwersa.
Gipangulohan ni White ang Celtics pinaagi sa iyang 28 puntos, lakip na niini ang unom ka three-pointers, samtang nidugang og 27 puntos si Pritchard, lakip na niini ang lima ka three-pointers.
Aduna pa’y laing upat ka mga magduduwa ang Celtics nga nakatampo og dobleng numero nga puntos.
Gikan sa 49-42 nga labaw sa halftime, ang Celtics kalit lang ningpabulhot sa ilang opensa pinaagi sa pagpauwan og lima ka three-pointers aron inaton ang ilang labaw ngadto sa 77-51 sa nahabiling 3:56 minutos sa 3rd quarter.
Human niini, wala na nakababangon ang Rockets ug hingpit na silang ningsukarap paingon sa dakong kapildihan.
Gipangulohan ni Kevin Durant ang Rockets pinaagi sa iyang 15 puntos, ningdugang og 13 puntos matag usa sila si Jabari Smith Jr. ug Aleperen Sengun, niamot og 11 puntos si Amen Thompson samtang nitunol og 10 puntos si Tari Eason.
Sa kinatibuk-an, 19 ka three-pointers ang nahimo sa Celtics, nga maoy hinungdan nga paspas nilang napaburot ang ilang labaw sa 2nd half. / Gikan sa wires