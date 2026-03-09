Rockets giguba sa Spurs

Nimugna og 29 puntos si Victor Wembanyama aron pangulohan ang host San Antonio Spurs sa paglampornas sa usa sa higpit nilang mga karibal sa Western Conference nga mao ang Houston Rockets, 145-120, sa National Basketball Association (NBA) kagahapon, Lunes, Marso 9, 2026 (PH time).
Ang 7’4” nga higante usa lang sa unom ka mga magduduwa nga ningmugna og dobleng numero nga puntos alang sa Spurs, nga nagpauwan og 21 ka three-pointers aron gub-on ang Rockets.
Nidugang og 23 puntos si Stephon Castle, ningtampo og puntos matag usa sila si De'Aaron Fox ug Keldon Johnson, niamot og 19 puntos si Dylan Harper samtang nihatag og 11 puntos si Julian Champagnie alang sa Spurs.
"It was fun -- teams have a hard time figuring us out. Everybody can make shots from everywhere on the court, so we have answers for anybody,” matod ni Wembanyama. "It's all momentum. We've got guys playing with confidence. It's just beautiful to see."
Sa kadaugan, napahugtan sa Spurs ang ilang paggunit sa ikaduhang luna sa West dala ang 47-17 nga rekord samtang nagpabilin sa ikaupat nga puwesto ang Rockets dala ang 39-24 nga rekord.
Ang Spurs maoy usa sa labing init nga puwersa sa kasamtangan human sila nakaposte og 15 ka mga daog sa katapusan nilang 16 ka mga duwa.
Ang Rockets gipangulohan nila ni Kevin Durant ug Amen Thompson pinaagi sa ilang 23 puntos matag usa samtang ningtunol og 17 puntos matag usa sila si Reed Sheppard ug Jabari Smith Jr. / Gikan sa wires