Rockets miduslak sa Spurs

Gimugna ni reserve player Reed Shepperd sa 4th quarter ang 12 sa iyang kinatibuk-ang 21 puntos aron pangulohan ang kadaugan sa host Houston Rockets batok sa San Antonio Spurs, 111-106, kagahapon, Miyerkules, Enero 21, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Sa kalit nga pag-init sa opensa ni Shepperd sa 4th quarter, hingpit nga nakasulbong ang Rockets gikan sa 16 puntos nga pagkalubong sa 3rd quarter, 67-83.
Sayo unta nga nanginit ang Spurs ug dali silang nakaposte og dobleng numero nga puntos nga labaw ug padayon silang naggunit niini paghuman sa tulo ka quarters, 92-82.
Apan pagsugod sa 4th quarter, nagpaulbo og 9-0 nga rally ang Rockets nga gidugkatan sa assist ni Sheppard ngadto kang Kevin Durant alang sa usa ka three-point shot.
Nasundan kini og second-chance basket ni Dorian Finney-Smith ug human niini, wala na nilubad ang duwa sa Rockets.
Sa nahabiling 1:47 minutos, nabuak sa Rockets ang 104-104 nga panagtabla pinaagi sa three-point shot ni Jabari Smith Jr.
Human niini, ninglahos na ang Rockets paingon sa hingpit nilang kadaugan nga nagtuboy sa ilang rekord ngadto sa 25-16, ikaupat sa Western Conference.
Si Alperen Sengun nidugang og 20 puntos alang sa Rockets, niamot og 18 puntos si Durant, nihatag og 17 puntos si Smith samtang nitunol og 16 puntos si Amen Thompson.
Ang Spurs nga nagpabilin sa ikaduhang luna sa Western Conference dala ang 30-14 nga rekord taliwala sa kapildihan, gipangulohan ni Julian Champagnie pinaagi sa iyang 27 puntos samtang ning-amot og 14 puntos matag usa sila si De’Aaron Fox ug Victor Wembanyama.
Si Wembanyama kinsa nakalangkat sab og 10 rebounds, nagsalimoang ning sangkaa diin igo lang kining nirehistro og 16-of-21 shooting unya nabutlog sa iyang pito ka itsa sa three-point area.
Kini gumikan sa pilit nga depensa sa Rockets ngadto sa 7’4” nga higante gikan sa France. / Gikan sa wires