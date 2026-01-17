Superbalita Cebu

Rockets misulbong batok Wolves

■ SINUKOD: Miitsa si Houston Rockets bigman Alperen Sengun batok sa hugot nga depensa sa Minnesota Timberwolves atol sa NBA regular season game didto sa Houston. / Hulagway sa Rockets Facebook page
Nibuto sa opensa ang beterano nga si Kevin Durant ug nisutoy ang Houston Rockets ngadto sa 110-105 nga kadaugan batok sa Minnesota Timberwolves sa National Basketball Association (NBA) game didto sa Toyota Center, Houston, Sabado, Enero 17, 2026 (PH time).

Ang 37-anyos nipaambit og 39 puntos ug nibuhat og season-best 3-pointers para pangulohan ang Rockets sa ika-24 nga daog batok 15 ka pilde karon nga season.

Naglingkod sa ikalima nga pwesto ang Rockets (24-15) sa hugot nga Western Conference team standings nga gipangulohan sa defending champion Oklahoma City Thunder (35-7).

Giabagan si Durant ni bigman Alperen Sengun nga nipupo og double-double nga 25 puntos ug 14 rebounds.

Nibangon ang Rockerts human sila gilubong sa Oklahoma sa miaging Biyernes.

Nibuhat og 6-2 run ang Timberwolves sa pagpangulo ni Julius Randle nga maoy nakasikit nila, 105-102, sa nahabilin nga 90 segundos.

Na fouled out si Sengun human ato nga play ug napasulod ni Jaden McDaniels ang usa sa iyang duha ka free throw ug nakahimo nalang 2 puntos ang labaw sa Rockets.

Si pikas habig nakabuhat si Duranat og duha ka free throws nga gisundan og turn over ni Randle. Gi-foul pagbalik si Durant ug napasulod niini ang duha napud ka free throws nga maoy nisilyo sa ka­daogan sa Rockets.

Nagmangtas sa Tim­­berwolves si Ju­­lius Randel nga a­­dunay double-double nga 39 puntos, samtang nidugang si Naiz Reid ug 25 puntos ug siyam ka rebounds, ug si Rudy Gobert nimugna og 10 puntos ug 13 ka rebounds. Ang Timberwolves (27-15) nag­pabilin sa ikaupat nga pwesto sa Western Conference. / RSC

