Rockets mitusok sa Clippers

Nagkumboya og 48 puntos sila si Kevin Durant ug Alperen Sengun aron pangulohan ang kadaugan sa host Houston Rockets batok sa Los Angeles Clippers, 102-95, kagahapon, Miyerkules, Pebrero 11, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Nasipyat si Durant sa nag-una niyang walo ka itsa apan wala nius-os ang abaga niini ug padayon siya sa naandan niyang gimbuhaton sa opensa hangtod nga nanulod na ang iyang mga itsa.
Pagkahuman sa duwa, nakapakatap si Durant og 26 puntos lakip na niini ang 3-of-7 three-point shooting ug perpektong pito ka freethrows.
Si Sengun nidugang og 22 puntos samtang ning-amot og 16 puntos matag usa sila si Reed Sheppard ug Amen Thompson alang sa Rockets nga anaa sa ikatulong luna sa Western Conference dala ang 33-19 nga rekord.
Grabe ka sikit ang engkuwentro sa nag-unang tulo ka quarters, hinuon nakakita og paagi ang Rockets aron makalugnot gikan niini ug naposte nila ang labing una nilang dobleng numero nga labaw, 83-72, sa sayong bahin sa 4th quarter human sa transition dunk ni Thompson.
Padayong ningsulbong ang opensa sa Rockets ug ilang nainat ang ilang labaw ngadto sa 89-74 sa nahabiling 9:15 minutos.
Human niini, wala na nakabangon pagbalik ang Clippers nga naa sa ika-10 nga puwesto sa Western Conference dala ang 25-28 nga rekord.
Gipangulohan na sab ni Kawhi Leonard ang Clippers pinaagi sa iyang 24 puntos samtang nitunol og 17 puntos si John Collins.
Gawas nila ni Leonard ug Collins, wala na’y laing magduduwa ang Clippers nga nakarehistro og dobleng numero nga puntos.
Ang Clippers padayon pa nga naghuwat ni All-Star guard Darius Garland kinsa ilang nakuha pinaagi sa trade nga naghatod ni James Harden ngadto sa Cleveland Cavaliers atol sa trade deadline.
Padayon pang nagpaalim si Garland sa iyang toe injury. / Gikan sa wires