Rockets pabilin nga buhi

Sa ikaduhang sunodsunod nga duwa, nakaikyas ang Houston Rockets sa kaw-it sa panamilit human nila giusban pagbuntog ang host Los Angeles Lakers, 99-93, kagahapon, Huwebes, Abril 30, 2026 (PH time), sa Game 5 sa ilang Western Conference first round series sa National Basketball Association (NBA) Playoffs.
Sa kadaugan, napahak sa Rockets ang labaw sa Lakers ning ilang best-of-seven series, 3-2.
Naposte sa Rockets ang ilang duha ka sunodsunod nga kadaugan sa series bisan wala ang usa sa ilang mga lider nga si Kevin Durant kinsa nakapalta og upat sulod sa lima ka mga duwa sa series tungod sa nasinati niining lainlaing natad sa pagkaangol.
Nimugna og 22 puntos si Jabari Smith Jr. aron pangulohan ang Rockets, nidugang og 18 puntos si Tari Eason, niamot og 15 puntos si Amen Thompson, nihatag og 14 puntos si Alperen Sengun, samtang nitunol og 12 puntos si Reed Sheppard.
Ang Rockets nagpakita og grabeng determinasyon nga makabangon human sila nabiyaan sa series, 0-3.
Sa kasaysayan, wala pa’y team nga hingpit nga nakabangon gikan sa 0-3 nga biya sa series ug sa 159 ka teams nga nakasinati ning maong pagkalubong sa series, upat lang ang nakapugos og deciding Game 7.
Ang kasaysayan tataw nga dili pabor sa Rockets apan dili ikalimod nga ang duha nila ka sunodsunod nga kadaugan nakahatag kanila og dugang kadasig sa pagsagubang ning silingan sa imposible nga misyon.
Ang Lakers gipangulohan ni LeBron James pinaagi sa iyang 25 puntos samtang ang bag-ohay lang nibalik gikan sa pagkaangol nga si Austin Reaves nidugang og 22 puntos.
Niamot og 18 puntos ug 17 rebounds si Deandre Ayton alang sa Lakers nga padayong ningkombati nga wala si Luka Doncic (strained hamstring).
Sa East, nagpabilin sab nga buhi ang paglaom sa host Detroit Pistons human nila gilupig ang Orlando Magic, 116-109, sa Game 5 sa kaugalingon nilang series.
Niini, napahak sa Pistons ang labaw sa Magic sa series, 3-2.
Gipangulohan ni Cade Cunningham ang Pistons pinaagi sa iyang playoff-best 45 puntos.
Sa laing duwa sa East, gipukan sa host Cleveland Cavaliers ang Toronto Raptors, 125-120, aron pagposte og 3-2 nga bintaha sa kaugalingon nilang series. / Gikan sa wires