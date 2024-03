Rockets vs. Bulls nagubot

Padayon ang pagsulbong sa hosts Houston Rockets ug ilang gipangmakmak ang Chicago Bulls, 127-117, sa kombati nga nabulingan og kagubot ning Biyernes, Marso 22, 2024 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Nahitabo ang kasamok dihang gidasmagan og kusog ni Bulls forward DeMar DeRozan ang nag-dribble nga pambatong Fil-Am guard sa Rockets nga si Jalen Green sa nahabiling 6:02 minutos sa 3rd quarter.

Natumba si Green, nagtikuko ug nagping-it sa kasakit. Niadtong gutloa, naglabaw ang Rockets, 84-75.

Napungot ang laing sakop sa Rockets nga si Dillon Brooks sa gibuhat ni DeRozan ngadto kang Green.

Giduol ni Brooks si DeRozan ug iyang gigunitan ang braso niini.

Ni-react si DeRozan ug iyang gisiko ang apapangig ni Brooks ug didto na niulbo ang kasamok nga nilanat sab og pipila ka mga minutos.

Si DeRozan natawagan og flagrant foul 2 ug na-ejected. Si Brooks natawagan og technical foul ug na-ejected sab.

“DeRozan was assessed a flagrant foul penalty 2 because the contact was excessive and unnecessary,” pasabot ni Crew chief Curtis Blair. “Because Brooks escalated the situation, therefore he was given a technical foul and ejected.”

Human sa pagkadelatar sa duwa, ang Rockets padayon sa maayo nilang duwa ug wala nila buhii ang ilang labaw hangtod na sa katapusang gutlo.

Ang Rockets, nga ningposte sa ikapito nilang sunodsunod nga kadaugan, gipangulohan ni Green pinaagi sa iyang 26 puntos samtang nidugang og 23 puntos si Brooks una kini na-ejected.

Aduna pa’y laing upat ka mga magduduwa ang Rockets nga nakahimo og dobleng numero nga puntos.

Ang Bulls gipangulohan ni Ayo Dosunmu pinaagi sa iyang 35 puntos samtang ning-amot og 16 puntos matag usa sila si DeRozan ug Nikola Vucevic. / AP