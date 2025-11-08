Rockets wa makalupad batok Spurs

Gilupig ni bigman Victor Wembanyama sa San Antonio Spurs ang beterano nga forward Kevin Durant sa Houston Rockets sa ilang sangka didto sa San Antonio kagahapon, Nobiyembre 8, 2025.
Ang Spurs nilabni sa 121-110 nga kadaugan aron putlon ang five-game win streak sa ilang Texas rival nga Houston Rockets.
Si Wembanyama nibuhat og 22 puntos ug walo ka rebounds, samtang si Harrison Barnes nidugang og 24 puntos ug lima ka rebounds para sa Spurs, kinsa misaka sa 6-4 record.
Nakabuhat si Durant og 24 puntos para sa Rockets apan duna pud siyay wala ka turnovers, si Alperen Sengun niamot og 25 puntos sa Rockets. /RSC