Rodell: Sinulog 2024 di pa pwede sa CCSC

Imposible nga magamit ang Cebu City Sports Center (CCSC) isip venue sa Sinulog ritual showdown sa 2024 tungod sa nagpadayong construction sa sports faci­lity ug sa Bus Rapid Transit (BRT) nga rota sa Osmeña Blvd. ug N. Bacalso Ave.

Kini ang reaksiyon ni Cebu City Administrator Collin Rosell nunot sa panawagan sa pipila ka mga opisyal nga ibalik ang Sinulog grand parade ug ritual showdown sa karaang rota ug venue niini.

Matod ni Rosell, ang pagpahigayon sa Sinulog grand parade ug ritual showdown sa South Road Properties (SRP) sunod tuig nasabutan na human sa Sinulog 2023.

“If people are not seeing that (ongoing constructions) then mao siguro daghan pa ang maestorya,” sigon ni Rosell sa interview sa Dominggo, Disyembre 10, 2023.

Niadtong Disyembre 6, si Cebu Gobernador Gwendolyn Garcia niingon sa tigom sa Sinulog Foundation Inc.(SFI) nga ilang maangkon ang hingpit nga suporta sa Kagam­hanan sa Probinsiya alang sa Sinulog 2024 nga adunay donasyon nga P20 milyones, kon kini ipahigayon sa CCSC, ang tradisyonal nga lugar alang sa kultural nga kalihokan.

Si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia, human sa iyang pag-inspeksyon sa venue sa SRP niadtong Disyembre 8, miingon nga ang CCSC mao gihapon ang “more logical and more practical” option, ug midugang og daghang trabaho ang kinahanglang buhaton sa pag-andam sa SRP venue. Hinuon, giklaro sa acting mayor nga iya ra kining gusto ug opinyon bahin sa maong butang, sanglit girespeto gihapon niya ang desisyon ni Cebu City Mayor Michael Rama sa pagpili sa venue sa Sinulog 2024.

DILI MOAPIL

Sa Facebook post sa Sugbo News, ang opisyal nga media arm sa Cebu Provincial Go­vernment, si Daanbantayan Mayor Sun Shimura miingon usab nga dili sila moapil sa kultural nga kalihokan sunod tuig, nga nag-ingon nga siya nagduha-duha sa bag-ong venue.

“As much as we want to sacrifice in a form of dancing to our Child Jesus, I am hesitant on the new venue because the last time, many children had fainted,” matod ni Shimura.

Ang maong post gi-repost ni Talisay City Mayor Gerald Anthony “Samsam” Gullas, nga dunay caption nga nakauyon siya sa gobernador, acting mayor Garcia, ug Shimura.

Atol sa Sinulog 2023, gibira sa gobernador ang tanang siyam ka mga contingent sa Probinsiya sa Sugbo tulo ka adlaw sa wala pa ang ritual showdown, tungod sa kabalaka sa kaluwasan taliwala sa pagkadili andam sa site.

Ang pullout nagbilin lang og 12 sa 22 ka grupo nga gitakdang mopasundayag sa festival.

Ang mga contingent nga ni-pull out, nanayaw na hinuon sa Sinulog nga gipahigayon sa lungsod sa Carmen sa amihanang Sugbo pagkasunod semana, uban ni Garcia, kinsa nipasundayag sa iyang ika-14 nga sayaw sa Sinulog.

Nagpadayon nga mga buhat sa pagtukod

Gidugang ni Rosell nga ang nagpadayon nga construction works sa BRT sa may Osmeña Blvd. ug ang nagpadayon nga rehabilitasyon sa sulod sa CCSC, naghimo nga imposible nga ipahigayon ang kultural nga kalihokan sa CCSC.

Ang manager sa BRT nga si Norvin Imbong sa sayo pa, niingon nga ilang target nga mahuman ang dedicated lanes alang sa unang package sa CBRT sa Enero 15, 2024, o sa dili pa ang kasaulogan sa Fiesta Señor ug sa Sinulog.

Sa kasamtangan, ang konstruksyon sa CCSC, ilabina ang pag-ilis sa rubberized oval track, gikatakdang mahuman sa Pebrero 2024, sumala sa naunang mga taho.

Ang CCSC mao usab ang nag-unang venue sa Palarong Pambansa diin ang City Go­vernment ipahigayon sa Hul­yo 2024.

Giawhag ni Rosell ang katawhan nga tabangan ang Siyudad nga paspas ang pagpangandam sa Sinulog Festival.

“If they see something needs to be improved, they tell us so we can work on it, di lang ta magsige’g estorya,” matod ni Rosell.