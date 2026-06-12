Rodriguez di pa andam makig-away ni Inoue

Dili pa andam mosaka og duha ka mga timbang si three-belt super flyweight champion American Jesse “Ban” Rodriguez aron kontrahon si undisputed super bantamweight champion Japanese Naoya “Monster” Inoue.
Mao kini ang giklaro sa trainer ug sa samang higayon manager ni Rodriguez nga si Robert Garcia.
Gipasabot ni Garcia nga ang ilang plano, mosagubang una og duha ka mga away si Rodriguez sa bantamweight diin una nila ikonsiderar ang pagpakig-away ni Inoue.
Sugdan kini ni Rodriguez (23-0, 16 KOs) pinaaghi sa pagpakigbatok sa kababayang si World Boxing Association (WBA) bantamweight champion Antonio Vargas (19-1-1, 11KOs), karong Dominggo, Hunyo 14, 2026 (PH time), sa Arizona.
Gipasabot ni Garcia nga kon modaog si Rodriguez ning awaya, hayan moaway pa kini og lain sa bantamweight una kini mosaka sa timbang ni Inoue, kinsa 33-0, 27KOs nga rekord.
“I can’t already be thinking about 122 lbs versus Inoue when we haven’t even tested 118 lbs. The boys are bigger. Vargas has been at 118 for his career. He’s a world champion. Three pounds can make a big difference. I can’t already be looking to 122 when we haven’t done 118,” pasabot ni Garcia, nga napatik sa www.boxingscene.com.
Taliwala sa gintang sa timbang, aduna’y mga promoter nga gustong iparang sila si Rodriguez ug Inoue ug nahilakip na sab kini sa gipanghisgutan sa kalibutan sa boksing. / ESL