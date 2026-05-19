Rodriguez gusto moaway ni Inoue

Anaa sa radar ni American Jesse “Bam” Rodriguez ang pagpakig-away ni undisputed super bantamweight champion Japanese Naoya “Monster” Inoue sa umaabot.
Matod ni promoter Eddie Hearn nga kon modaog si Rodriguez (23-0, 16KOs) batok kang Antonio Vargas (19-1-1, 11KOs) karong Hunyo 13, 2026, sa Glendale, Arizona, USA.
Ning awaya, mosaka sa bantamweight si Rodriguez.
Matod ni Hearn nga kon molampos si Rodriguez batok kang Vargas, hayan andam kining mosaka na sab og timbang aron kontrahon si Inoue, kinsa adunay 33-0, 27KOs nga record. / ESL