Rodriguez kang PBBM: Pa-drug test gamit ang buhok

Ang kanhi executive secretary ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., abogado nga si Vic Rodriguez, niawhag sa hepe ehekutibo sa nasod sa Martes, Abril 16, 2024, nga mopaubos sa “credible hair follicle drug test” ug tumanon ang panawagan sa publiko taliwala sa mga alegasyon nga siya tiggamitan og ilegal nga drugas.

Sa usa ka interbyo sa telebisyon, si Rodriguez niingon nga ang mga opisyal sa Nasyonal nga Gobyerno nga gilambigit sa isyo sa paggamit sa ilegal nga drugas kinahanglan nga moagi sa usa ka kasaligan nga pagsulay sa drugas aron mahunong na kining butanga.

“That’s not dignifying, it’s heeding the call and the clamor of the Filipino people,” matod ni Rodriguez.

“You know, if you have nothing to hide, it’s simple, just undergo a credible hair follicle drug test,” siya nidugang.

Sa sayo pa, si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nitawag kang Marcos nga “drug addict,” nga nag-ingon nga siya kanunay “bangag,” usa ka lokal nga termino nga sagad gigamit sa mga Pilipino sa paghulagway sa usa ka tawo nga high sa drugas.

Si Duterte niingon nga si Marcos, base sa impormasyon nga gihatag kaniya sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), naa sa listahan sa mga drug personality.

Si Marcos, sa sayo pa, miingon nga dili niya hatagan og dignidad ang bisan unsang mga pangangkon nga naglambigit kaniya sa paggamit sa ilegal nga drugas.

Matod pa ni Duterte nga usa ka dokumento nga giingong gikan sa PDEA nagpakita usab nga si Marcos usa sa mga target sa anti-illegal drugs operation niadtong 2012.

Gipanghimakak sa PDEA ang tanang pangangkon ni Duterte. / TPM / SunStar Philippines