Hangtod karon, wala pa nakadesisyon si World Boxing Association (WBA) bantamweight champion American Jesse “Bam” Rodriguez ug ang trainer niini nga si Robert Garcia kon moderetso kini pagpakig-away ni super bantamweight undisputed king Japanese Naoya “Monster” Inoue karong Pebrero 2027 o mosagubang pa og laing away.
Ang promoter ni Rodriguez nga si Eddie Hearn nagkanayon nga kinahanglan na gyud modesisyon sila Rodriguez ug Garcia gumikan kay lig-on ang baruganan ni Inoue nga moaway na pagbalik sa sayong bahin sa sunod tuig.
Gusto unta ni Garcia nga moaway pa og lain sa bantamweight division si Rodriguez una kini mosaka sa super bantamweight aron kontrahon si Inoue.
Apan giklaro ni Inoue nga kon di madayon ang ilang away ni Rodriguez karong Pebrero 2027, hayan mokampanya na siya’g sugod sa featherweight division.
Kon mahitabo kini, mas mohanap ang gikahinamang panagharong nila ni Inoue ug Rodriguez. / ESL