Rodriguez mi-knockout ni Estrada

Nailog ni American Jesse “Bam’ Rodriguez ang World Boxing Council (WBC) super flyweight title pinaagi sa dominan­teng 7th round knockout nga kadaugan batok ni Me­xican legend ug dugay na nga pound-for-pound fighter Juan Francisco Estrada kagahapon, Hunyo 30, 2024, sa Phoenix, USA.

Si Rodriguez, 24, maoy labing unang naka-knockout ni Estrada.

“This young man is 24 years old,” matod sa promoter ni Rodriguez nga si Eddie Hearn.

“When you mention the names of [Terence] Crawford, [Oleksandr] Usyk and [Naoya] Inoue, you better mention three special letters – ‘Bam.’ The future is incredibly bright.”

Gikan sa pagsugod, domi­nado ni Rodriguez ang away.

Sa 4th round, nakarehistro og knockdown si Rodriguez human naigo sa iyang wa nga kumo si Estrada.

Sa 6th round, nakabawos si Estrada pag-knockdown ni Rodriguez pinaagi sa iyang right straight.

Sa dayong pagkahuman sa 7th round, giundang ni Rodriguez ang away pinaagi sa iyang wa nga body shot nga nagpatikuko ni Estrada.

Si Rodriguez nisaka sa 20-0, 13KOs nga rekord samtang si Estrada nahagbong sa 44-4, 28KOs nga baraha

Human sa away, gipadayag ni Estrada, 34, nga gamiton niya ang rematch clause sa kontrata. / ESL